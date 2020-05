Kid pass days: il laboratorio al museo è in diretta social

Il MA*GA aderisce alla quinta edizione del #KidPassDays, primo evento digitale dedicato alle famiglie, pensato per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia. Una grande maratona di eventi online organizzati in simultanea, in collaborazione con oltre 70 musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni da nord a sud.

#KidPassDays sono le giornate delle famiglie, con lo scopo di diffondere l’accessibilità della cultura a misura di bambino. E anche quest’anno non si fermano, arrivando a casa attraverso smartphone, tablet, pc e smart tv.

Per l’occasione, domenica 10 maggio alle ore 10.00, il MA*GA propone un live Facebook sulla sua pagina ufficiale (@maga.museo) in cui Francesca Chiara del Dipartimento Educativo farà scoprire un nuovo modo di realizzare il Labinside Trame.

Trame è stato il terzo dei laboratori Lab Inside proposti dal Dipartimento educativo a bambini e famiglie da realizzare a casa e per l’occasione verrà rivisitato con la sperimentazione di nuove tecniche di tessitura e diversi materiali per realizzare un originale e colorato arazzo da appendere a casa.

Il laboratorio è dedicato ai bambini dai 6 anni e alle famiglie.

L’hashtag dell’evento è #kidpassdays. Ulteriori informazioni su www.kidpassdays.it.