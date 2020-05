La messa del 25 aprile 1945

Gentile redazione,

Sono una nonna che nel 1945 aveva 9 anni ed ho un ricordo che mi è rimasto impresso ed è stato un riferimento costante nella mia vita.

Era la data prefissata dalla parrocchia di Giubiano per le Prime Comunioni: 25 aprile. Abitavo nella villetta dei miei nonni in via Muratori. Mia mamma lavorava a Milano e in quel giorno non pote’ muoversi da Milano perché avevano bloccato i treni a causa della nota insurrezione che era iniziata nella notte e tutte le strade erano presidiate.

Io dovevo andare in chiesa. I miei cari per telefono si assicurarono che fosse data via libera e mi accompagnarono a piedi per via Borri e via Bixio presso la chiesa. Feci la preparazione catechistica presso l ‘asilo di Giubiano allora gestito dalle Suore di Santa Giovanna Antida.

Vicino all’ ingresso (vecchia portineria) dell’ospedale ci fermarono due partigiani per verificare documenti e motivazioni e ci permisero di passare. Arrivammo a destinazione. Chiesa traboccante.

Ne segui’ una S. .Messa commovente e sentita celebrata dal Parroco che mi pare si chiamasse Don Visconti.

All uscita una sorpresa ci aspettava: le nostre maestre (scuola elementare Parini) ci attendevano sul portale e ci veneto incontro. Maestra Marchetti, Faverio, Rossi Bice (sorella del grande psichiatra Ottorino Rossi ); ci abbracciarono e baciarono come fossimo dei gioielli, valorizzando la bella giornata chiamata poi della Liberazione!

Per me sono ricordi indelebili e ringrazio il Signore che mi ha tenuto nella vita costante nella fede e nella solidarietà.

Emilia