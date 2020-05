La ricetta per una ripartenza sostenibile

Un ritorno alla normalità, ma che non sia più quella di prima. È il messaggio contenuto nel manifesto redatto da “Italia nostra” Lombardia, Legambiente e WWF. Una serie di linee guida sulle quali impostare la ripresa del Paese dopo il Coronavirus nel rispetto dell’ambiente, della salute dei cittadini, della loro istruzione e anche della loro dignità di lavoratori.

«L’emergenza Coronavirus – cita il manifesto – ci ha insegnato che è necessaria una riflessione sul modello di sviluppo fin qui adottato, e pensiamo che questo sia il momento propizio per cambiare rotta. Massicci investimenti verranno messi a disposizione di singoli, società, aziende ed enti pubblici per contrastare la crisi che seguirà la pandemia. Queste risorse per la ripresa non dovranno essere utilizzate per far crescere ancora i consumi, gli sprechi e la distruzione di risorse naturali e società umane col conseguente incremento di squilibri e nuove criticità ambientali».

«La rinascita della nostra regione – continua il manifesto – deve dipendere dall’investimento sul “capitale sociale”, costituito dagli uomini e dalle donne che si sono attivati gli uni per gli altri anche in questa grave crisi sanitaria, dimostrando che sarà il “capitale naturale” la vera garanzia sulla quale fondare il nostro futuro attraverso il nostro impegno di tutela e risanamento. Solo con queste priorità il valore del “capitale economico” diventerà veramente utile per noi e le generazioni future, e finalmente capace di risponde ai bisogni umani e di sostenibilità del pianeta».

«La nostra associazione – spiega Carlo Mazza, presidente di “Italia nostra” Varese – ha a cuore i beni culturali, l’ambiente e il paesaggio di tutta Italia e in particolare,quelli della nostra regione. Le sezioni lombarde di “Italia nostra”, insieme a Legambiente e WWF, hanno quindi esteso questo appello a tutti gli amministratori del governo della Regione affinché si tragga profitto della lezione fatta durante il lock-down per ripartire con un modello di vita e di sviluppo decisamente diverso da prima».

Tra ripresa economica, salvaguardia dell’ambiente e rispetto delle persone, ecco quindi i punti fondamentali scelti da “Italia nostra” Lombardia, Legambiente e WWF per una ripresa veramente sostenibile.