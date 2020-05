La spesa a domicilio raccontata in un video

Tra le corsie del supermercato armati di lista e carrello e poi via a consegnare i sacchetti della spesa a chi è in difficoltà. La Protezione civile di Besozzo e Monvalle ha raccontato con un video come si svolge il servizio di spesa a domicilio.

La protezione civile è parte attiva per contrastare questa emergenza sanitaria. Fare la spesa, un piccolo gesto che sta aiutato molte persone! Ricordiamo che il servizio spesa è ancora operativo, contattateci al: 375 6583906

Attivo già da domenica 8 marzo per farmaci e beni di prima necessità, il servizio di consegna a domicilio è rivolto alle persone anziane, che sono le più esposte ai rischi del contagio, e tutti coloro che hanno difficoltà a uscire dalla propria abitazione oppure sono affetti da patologie particolari. Il servizio è ancora operativo, e chiunque ne avesse necessità può farne richiesta al numero 375 6583906.