(Foto di repertorio prima del Covid)

È stata convocata per domani sera, giovedì 21 maggio, la Commissione consiliare Urbanistica. Ai lavori parteciperanno anche i consiglieri della Commissione Lavori pubblici, pur non avendo questi ultimi diritto di voto.

Due i punti all’ordine del giorno: la nomina dei componenti della consulta per la qualità urbana, e la realizzazione del campus universitario diffuso a Biumo.

In relazione alle vigenti disposizioni volte a prevenire la diffusione dell’epidemia in corso, la seduta si terrà in videoconferenza a partire dalle ore 18.00.

Per i cittadini che volessero seguire i lavori della Commissione, è prevista la diretta sul canale YouTube di Palazzo Estense, cui si può accedere cliccando qui.