Le pattuglie della movida trovano la droga

Nella serata di ieri venerdì 22 maggio pattuglie del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio, affiancate da equipaggi della Polizia Locale, hanno effettuato servizi di controllo del territorio indirizzati a verificare il rispetto della vigente normativa anti Covid – 19, con particolare riguardo ad eventuali e pericolose degenerazioni della “movida” che anima le strade e i locali della città soprattutto nel fine settimana.

Le pattuglie, pur constatando la presenza di molte persone nelle piazze e nelle vie del centro, hanno passato in rassegna sette esercizi pubblici, in particolare bar, e controllato decine di persone, constatando con sollievo che nessuna norma in materia era stata violata.

Non sono mancati, invece, sequestri di sostanza stupefacente e i conseguenti provvedimenti nei confronti di pusher e consumatori. In particolare – erano circa le 22,30 – una volante che transitava in via Alberto da Giussano ha notato un gruppetto di cinque giovani a piedi nel parcheggio i quali, vista l’auto di servizio, hanno mostrato subito chiari segni di nervosismo e lanciato a terra uno “spinello”.

Gli agenti hanno sottoposto tutti, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, a ispezione, scoprendo che uno di loro aveva in tasca 10 gr. di hashish ma anche un bilancino elettronico e qualche banconota, mentre altri tre erano in possesso di altrettante dosi di “fumo”.

Facile concludere che questi ultimi avevano appena acquistato dal primo la sostanza stupefacente, ipotesi del resto confermata dai diretti interessati. Il venditore è stato quindi denunciato per spaccio e i tre acquirenti segnalati alla Prefettura. Un altro consumatore, questa volta un ventiseienne, è stato invece controllato alla guida della sua auto al confine tra Busto e Castellanza. Trovato in possesso di marijuana che aveva nascosto in un portaoggetti sotto la leva del cambio, si è visto contestare la violazione amministrativa e ritirare la patente di guida.