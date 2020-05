Le riunioni degli alcolisti anonimi sono on line

Il distanziamento fisico e l’isolamento hanno reso ancora più difficile affrontare il rapporto con l’alcol. Superato il primo momento di confusione, l’associazione Alcolisti anonimi ha avviato degli incontri on line. Attraverso i servizi sulle Dipendenze vogliono arrivare a chiunque abbia bisogno di supporto e sostegno:

Le riunioni on-line utilizzano la piattaforma di videoconferenze ZOOM.

Per ottenere le credenziali di accesso contattare: Maurizio 334 188 4239

Le riunioni sono serali tutti i giorni dalle 21.00 alle 22.30.

Quelle pomeridiane dalle 16.00 alle 17.30 nei giorni si tengono Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica.

Sono video chat e per mantenere il proprio anonimato è possibile partecipare disabilitando il video oppure con la piattaforma Skype Riunioni:

Lunedì e venerdì dalle ore 20.30 Mercoledì dalle ore 10.00

Per il link chiamare : 340 762 7462 oppure 334 746 9738

Per qualsiasi altra informazione su A.A. e l’elenco di tutte le riunioni on line in Italia visitare il sito www. alcolistianonimiitalia.it oppure Numero verde 800.411.406