Legnanonews: al via un nuovo percorso di crescita

Con la nuova grafica del giornale, Legnanonews entra ufficialmente nella “famiglia” di Varesenews. Si completa così un’idea nata l’anno scorso e proseguita in questi mesi con una collaborazione che avuto nel periodo covid-19 un test inaspettato e impegnativo.

Affrontiamo questa nuova esperienza con lo spirito di chi non va all’avventura, ma di chi conosce bene il percorso da seguire per un obiettivo importante, come la propria crescita professionale da mettere al servizio del territorio.

Siamo tutti orgogliosi di aver concluso questa operazione, ma anche preoccupati di rispondere positivamente alle attese di quanti hanno dimostrato fiducia e considerazione, primo fra tutti il direttore Marco Giovannelli. Alla pari nostra, un giornalista che si confronta con le realtà locali con discrezione e spirito collaborativo, che antepone la persona ad ogni altra considerazione, che garantisce un ampio margine di autonomia nelle decisioni.

Orgogliosi, quindi, ma anche consapevoli di un ruolo ancora più gravoso. Ai lettori la garanzia di un impegno sempre continuo e costante, perché l’informazione sia sempre una “buona informazione”, quella che ci ha permesso in quasi 12 anni di suscitare interesse e attenzione.