Da lunedì a Gallarate riaprono i cimiteri con orario normale

A Gallarate riaprono a orario pieno, da lunedì 18 maggio, i quattro cimiteri cittadini, «in virtù del comportanto corretto tenuto dei cittadini».

Lo comunica il sindaco Cassani: il cimitero monumentale e i tre cimiteri di Arnate, Crenna e Cajello saranno dunque aperti dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 alle 18, con chiusura al mercoledì.

«Ringraziamo i volontari che hanno svolto servizio in queste due settimane, che hanno controllato il corretto accesso ai cimiteri evitando assembramento e assicurando il rispetto delle misure di protezione, anche nell’uso di strumenti comuni». Il servizio veniva svolto da volontari delle parrocchie in corrispondenza dei quattro cimiteri, aperti ognuno in un singolo giorno settimanale.