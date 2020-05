A Malpensa torna il volo su Amsterdam, ma la ripresa è lontana

La “fase 2”, per Malpensa, è un Embraer da un centinaio di posti. Un atterraggio e un decollo, con Klm, che vanno ad aggiungersi ai pochi movimenti passeggeri (una quindicina in tutto, in media) di questi tempi.

Lo scalo principale di Milano è limitato nei fatti a circa 500 passeggeri al giorno. Un volume gestito ormai da tempo, da marzo, dal solo Terminal 2, più che sufficiente per ora. Sea è intervenuti dotandolo di termoscanner, ridisegnando le corsie di accesso ai controlli (dal “serpentone” alle file a pettine), installando protezioni in plexiglas.

Quanto ai voli, appunto, ad oggi si può andare a Roma, a Cagliari, a Francoforte e dal 4 maggio, appunto, ad Amsterdam. Klm utilizza i piccoli Embraer della compagnia regionale Klm Cityhopper (foto: wikimedia, su Düsseldorf), il che dà l’idea di quali sono le previsioni di traffico attese, almeno a breve termine.

Quanto al futuro, la ripartenza è abbastanza lontana: Etihad prevede la possibilità di prenotare su Malpensa dal 1° giugno, con volo giornaliero da Abu Dhabi.

La portoghese TAP riapre sia su Malpensa che su Fiumicino dal 1 giugno, su Milano vola anche lei con i piccoli Embraer da poco più di cento posti.

Emirates riparte dal 1° agosto, molto in là, anche se prevede di operare la rotta Dubai–Malpensa–New York con il gigantesco A380, un segnale di fiducia (diciamo così, anche se ovviamente le compagnie fanno conti attentissimi, di questi tempi i flussi finanziari sono controllati più che mai). Riapre anche la tratta Malpensa–Minsk, in Bielorussia (bisettimanale).

Per il resto molte compagnie sono ancora ferme: “Stiamo adattando il nostro network e le nostre frequenze” è stato il mantra delle low cost: Easyjet riprenderà per esempio le prime operazioni a livello europeo al 18 maggio, Ryanair prevede esuberi.

“Saltano” le principali novità attese, low cost e pure compagnie lungo raggio: la taiwanese Eva Air doveva affacciarsi per la prima volta a Malpensa a febbraio, posticipa al 1° febbraio 2021 (confermate quattro frequenze). Easyjet ha già annullato l’estiva Malpensa-Comiso, che era prevista fino al 29 agosto.

Nel frattempo United Airlines ha sospeso le ultime rotte rimaste sull’Italia, vale a dire il giornaliero per Malpensa e quello su Fiumicino: riprenderanno addirittura dal 24 ottobre, quindi senza stagione estiva.

In questo quadro, per ora basta appunto il Terminal 2. C’è comunque un piano di massima: quando il volume di traffico raggiungerà 3 mila passeggeri, Malpensa riaprirà il Terminal 1, riattivando man mano i diversi spazi operativi.

Al di là di questo, resta la domanda di trasporto merci, in flessione (-28,8% a Malpensa, marzo 2020 su marzo 2019) ma comunque regge, anche grazie ai trasporti sanitari spesso raccontati anche su questa testata.Qualche novità è attesa anche qui, come l’approdo di Vietnam Airlines che garantirà sei voli nel mese di maggio.