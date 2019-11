A Milano Malpensa arriva l’aereo di Hello Kitty

L‘arrivo di Eva Air a Milano Malpensa porta con sé anche una curiosità: la possibilità di vedere, anche sull’aeroporto milanese, il Boeing 777 “vestito” con i personaggi di Hello Kitty.

La compagnia di Taiwan ha infatti nella sua flotta anche alcuni B777 ed Airbus in colorata livrea. Una simpatica operazione di marketing attiva da anni, con tanto di sito dedicato dove si può verificare quali voli saranno operati in giornata dagli esemplari in livrea Hello Kitty.

Il volo Eva Air è importante perché rappresenta una rotta nuovissima per Malpensa che si aggiunge alla lista dei pochi aeroporti in Europa che volano su Taiwan (Parigi e in parte Vienna).

La nuova rotta avrà ben quattro frequenze settimanali, durata del volo 12’30”.