Asta degli oggetti smarriti a Malpensa: tra affari e curiosità

Smartphone, tablet, ma anche abbigliamento e attrezzature sportive, centinaia di occhiali da sole, bici in buono stato e altre malmesse: è il ricco “catalogo” dell’asta degli oggetti smarriti all’aeroporto di Milano Malpensa.

Un momento che smuove sempre curiosità e interesse, anche se ha perso un po’ l’atmosfera di competizione di un tempo: ormai da qualche anno infatti l’asta si svolge in modalità telematica cosiddetta “asincrona”.

L’asta si svolgerà dalle ore 12:00 del 21 luglio alle ore 12:00 del 25 luglio. Niente palette per le offerte, niente battitore che annuncia i lotti: tutto adesso si fa per via digitale.

Per partecipare, è necessario: registrarsi sul sito www.fallcoaste.it ; costituire una caparra pari al 10% del prezzo offerto, tramite carta di credito o bonifico bancario.

Certo, vedere i “pezzi” dal vero è un’altra cosa.

Ed è per questo che è possibile visionare la merce alla sede della Givg Srl, in via Lorenzo Ghiberti 1 a Varese, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30, previa richiesta via e-mail all’indirizzo telematiche.va@givg.it.

L’asta rappresenta un’occasione per recuperare oggetti smarriti e, al contempo, per fare acquisti a prezzi vantaggiosi, anche se talvolta singoli lotti vengono “piazzati” a prezzi quasi di mercato. Un evento che unisce utilità e curiosità, offrendo una seconda vita a beni dimenticati.

Tra gli articoli disponibili, come detto, si trovano dispositivi elettronici come smartphone, tablet, laptop e fotocamere, sempre abbondanti, centinaia di trolley perduti, biciclette pressoché nuove e altre “in pessimo stato”, tre chitarre classiche (base d’asta 60 euro), persino uno stock di equipaggiamento medico.

Tutti gli oggetti smarriti si trovano qui.