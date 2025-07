Ribaltamento in superstrada, lunghe code da A8 verso il Terminal 1

Ribaltamento in superstrad 336 di Malpensa, con lunghe code per ore sulla carreggiata dall’autostrada A8 in direzione aeroporto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13, con conseguenze persistenti. Alle 15 infatti c’era un chilometro e mezzo di coda tra i due terminal (foto inviata da un lettore di VareseNews).

È successo tra gli svincoli di Somma lombardo e del Terminal 1.

Nell’incidente è rimasto ferito un 75enne, sul posto sono intervenuti vigili de fuoco e 118. L’uomo è stato portato all’ospedale di Legnano, non è in pericolo di vita, per quanto ferito.

Si segnala anche un tamponamento, non grave, tra le auto in coda.