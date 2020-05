Marciapiedi e percorsi sostenibili: Masnago diventa più sicura

Circolazione vietata oggi in via Amendola. È partito il cantiere “Percorsi sostenibili” per mettere in sicurezza il tragitto verso la scuola primaria Locatelli.

È in fase di realizzazione un nuovo marciapiede e un percorso protetto che aiuteranno anche chi vuole muoversi a piedi nel centro storico del quartiere, tra le vie Amendola, Piemonte e Nievo.

«È un grande piano – afferma l’assessore ai Lavori pubblici di Palazzo Estense Andrea Civati – su cui come Amministrazione stiamo investendo molto. Le attività dei “Percorsi sostenibili” erano state le prime a ripartire già a fine aprile, dopo lo stop imposto dalla pandemia, con i cantieri in altre zone della città. Oggi diamo via a un nuovo intervento dei 21 complessivamente previsti, che cambieranno il modo di andare a scuola per tanti piccoli varesini e per le loro famiglie. In questo caso miglioriamo l’accessibilità all’elementare di Masnago, con percorsi più sicuri e più comodi per raggiungerla; questo cantiere, poi, migliorerà la mobilità pedonale nel centro storico del quartiere, rendendo più facili tutti gli spostamenti a piedi».