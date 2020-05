Nuove regole e gel al posto dell’acquasanta: i fedeli tornano a San Maurizio per la messa festiva

Il gel disinfettante al posto dell’acqua santa, l’accoglienza all’ingresso per il controllo delle prenotazioni, il portone spalancato per il riciclo dell’aria. Anche con le regole per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, la prime messe festive con la partecipazione dei fedeli a Vedano Olona si sono svolte con la consueta partecipazione e intensità.

Tutto è stato organizzato per bene, all’interno e all’esterno della parrocchiale di San Maurizio, e non ci sono stati intoppi.

All’esterno sono stati collocati cartelli con le norme di comportamento da rispettare e l’avviso della capienza massima di 90 persone. In settimana è possibile effettuare le prenotazioni telefoniche, ma è previsto che si possa arrivare anche senza prenotazione: ci si mette in coda e si attende che siano occupati tutti i posti prenotati, e solo allora il volontario indica dove ci si può sedere.

All’interno gel disinfettante per le mani al posto dell’acqua santa (già vietata dai primi giorni dell’emergenza Covid), panche distanziate e segnaposto per far accomodare tutti i fedeli alla giusta distanza di sicurezza. I concelebranti e i chierichetti hanno la mascherina, ed è diverso anche il momento dell’Eucarestia, con la particola consegnata in mano a tutti e non solo a chi lo desidera. Sospesa, fino alla fine dell’emergenza, anche la stretta di mano per scambiarsi un segno di pace e tocca scambiarsi sguardi al di sopra della mascherina.

Su queste nuove abitudini e sulla sensazione di essere in pochi a causa degli spazi necessariamente vuoti, ha prevalso però la gioia di poter tornare a Messa nei giorni di festa, e la buona organizzazione ideata da don Daniele Gandini con il supporto dei volontari della parrocchia ha fatto sì che tutto filasse liscio.

Fino a quando non ci saranno nuove disposizioni, si procederà così. Per le prenotazione telefoniche si possono trovare i numeri qui.