Vivrò

Quando scende la sera, com’è fragile lo spirito …

Il pensiero è come un bimbo che teme il buio, e da’ forma ad angosciose immagini.

Immagini viste e riviste su quello schermo nemico, che più non sopporto.

Ma quando nasce il giorno scompaiono gli ombrosi sogni, e con la certezza leggo nel mio futuro.

“””Il futuro”””

Mi ravvedo, la certezza è stata tolta da un minuscolo invisibile virus….

Io, vivrò.

Vivrò non mi arrenderò. Vivrò per ciò che ho saputo costruire.

Io, donna con i miei anni, per quella delicata logica che comprende la. vita, per il senso che è dentro di me.

Per le sfacettature che il mio carattere riflette sullo specchio dell’anima.

Con i miei sogni, con i miei dubbi, con il mio orgoglio, con la mia Fede.

Non mi arrenderò.

IO VIVRÒ

Marinella Cervini, Gallarate