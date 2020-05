Oggi le Frecce Tricolori passano su Milano e su Codogno

Una settimana di volo sull’Italia, per le Frecce Tricolori, che celebrano così la settimana che si concluderà con il 2 giugno, la festa della Repubblica.

Oggi è il primo giorno: la Pattuglia Acrobatica Nazionale decollerà dalla base di Rivolto, in provincia di Udine, e sfilerà sui cieli di Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta.

Oltre alle maggiori città come Milano o Torino, le Frecce Tricolori passeranno anche su alcuni luoghi simbolo legati alla resistenza italiana alla pandemia. Così intorno alle 10.15 è previsto il passaggio su Codogno, la cittadina resa famosa dal primo contagio verificato in Italia, il borgo che è stato chiuso per primo in regime di lockdown al 21 febbraio e che ha saputo poi battere il contagio grazie alle rigide limitazioni e al grande rispetto degli abitanti.

Dopo l’omaggio a Codogno con il passaggio sull’alberata piazza mercato, seguirà subito dopo il passaggio delle Frecce Tricolori sopra Milano, capoluogo della Lombardia, che oggi è anche la regione d’Italia più colpita. Dopo il passaggio su piazza Duomo le Frecce Tricolori proseguiranno facendo rotta verso ovest, con i passaggi su Torino e Aosta.

Il programma della settimana delle Frecce Tricolori proseguirà martedì 26 maggio con i passaggi su Genova, Firenze, Perugia e L’Aquila; mercoledì 27 su Cagliari e Palermo; giovedì 28 su Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso. Venerdì 29 il passaggio su Loreto (dove si trova il santuario dedicato alla Madonna la patrona dell’Aeronautica Militare), su Ancona, Bologna, Venezia e Trieste. Infine il passaggio su Roma martedì 2 giugno: sarà l’omaggio alla Repubblica nell’anno in cui non si terrà la tradizionale parata militare.