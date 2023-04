Continua l’ascesa di Possaccio che annienta Codogno nel campionato di serie A del gioco delle Bocce

Nella seconda di ritorno del massimo campionato Possaccio si conferma spietata nei confronti degli avversari che hanno l’obbligo e la sventura di varcare la soglia del bocciodromo per cimentarsi con loro. Dopo Giorgione, anche TME88 di Codogno deve subire una sonora sconfitta dai padroni di casa, che indifferenti a ogni regola di ospitalità, passano sui lodigiani come un rullo compressore che non bada alle asperità del terreno, ma appiattisce tutto con la massima indifferenza e precisione.

La vittoria per 8-0 non ammette elucubrazioni: in campo una sola squadra, ispirata, decisa, quasi perfetta in ogni suo componente, tanto da scoraggiare qualsiasi tentativo di salvaguardare un esito che, fin dalle prime battute, non lasciava dubbi su come sarebbe finita. Solo meriti? Quando s’incappa in questi risultati, sovente le insufficienze di uno esaltano i pregi dell’altro, tuttavia gli alfieri locali hanno giocato in blocco ad alto livello rendendo ardua qualsiasi difesa ai contendenti.

Comincia Scicchitano a martellare Cossu con un bruciante primo set vinto 8-0 e anche Rossoni, subentrato allo sconcertato singolarista codognese, non riesce a fare molto meglio dopo un primo timido tentativo con il quale si porta in vantaggio per 2-0, poi gli precipita addosso una frana di grosse proporzioni e in un attimo si trova sotto per 7-2, fino all’inevitabile 8-3. Con la terna non è che cambi l’intonazione dei coristi: Paone/Regazzoni/Signorini rifilano un altro 8-0, ottenuto rapidamente anche per mezzo di una splendida mano da cinque punti.

La giornata è tiepida, invoglia allo struscio, il lago produce con enfasi tutte le due innumerevoli suggestioni, ancora più incrementate dalle recenti nevicate sui monti che lo circondano, dal Rosa al Limidario fino al Lema sulla sponda lombarda, senza dimenticare le vicine vette svizzere che si scorgono di sguincio mentre si attraversa il lago con il traghetto: “Per me questi vogliono tornare a casa presto, per evitare l’attesa per l’imbarco e non perdersi lo spettacolo con la luce brillante che c’è ora” afferma convinto uno spettatore con visioni introspettive. Comunque i lodigiani, per non mostrarsi troppo arrendevoli, sullo 0-3 tentano con la terna di conquistare il primo punto, forse con l’intento di ribaltare il risultato con le successive coppie; si portano in vantaggio per 4-0, poi per 6-2, sembrano avere in pugno il set, ma non hanno fatto i conti con Paone, che con un’ultima boccia magica riesce, a fondo campo, a posizionarla in modo tale da togliere tre punti agli avversari: una giocata incredibile, di difficoltà altissima, possibile solo per un fuoriclasse.

Da lì in poi, cavalcata solitaria, gli zoccoli dei puledri calpestano il terreno di gioco a galoppo spiegato, le coppie non hanno storia, pur cambiando gli interpreti: entrano Turuani, Mazzolini e ancora il giovanissimo Regazzoni che giocano con intensità e naturalezza, senza timori reverenziali. Possaccio è di nuovo terra infida e non sembra disposto a concedere favori a nessuno: si è installata al terzo posto solitario, staccando di cinque punti proprio Codogno. Certo il cammino è ancora lungo, sabato prossimo il campionato ammannisce un altro succoso piatto con gli scontri Giorgione-Vigasio e Caccialanza-Possaccio che potrebbero chiarire maggiormente le posizioni in classifica ora abbastanza delineate: non resta che attendere.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

22 aprile – Campionato Italiano Serie A – 11a giornata

Giorgione3Villese (TV) – Caccialanza 6-2

Possaccio (VCO) – TME88 (LO) 8-0

Classifica

Vigasio (VR) 27 – Giorgione3Villese (TV) 23 – Possaccio (VCO) 20 – Caccialanza (MI) 17 – TME88 (LO), Kennedy (NA) 15 – Flaminio (RM) 12 – Mosciano (TE) 11 – Boville (RM) 10 – CoferMetal (AN) 6.

22 aprile – Campionato di Promozione – 5° giornata

2a categoria – girone 3

Basso Verbano – Monvallese 3-5

Malnatese – Bederese 5-3

Ternatese – Bottinelli Vergiatese 8-0

Classifica – Malnatese 13 – Ternatese 12 – Monvallese 10 – Basso Verbano, Bederese, Bottinelli

Vergiatese 3.

3a categoria – girone 2

Nervianese (MI) – Corona Ferrea (MB) 8-0

Oliveri (MI) – Stella (VA) non pervenuto

Classifica – Corona Ferrea (MB), Nervianese (MI) 9 – Oliveri (MI)* 7 – Stella (VA)* 1

*una partita in meno

3a categoria – girone 4

Bederese – Ternatese 3-5

Renese – Malnatese 3-5

Classifica – Malnatese 13 – Renese, Ternatese 7 – Bederese 1.

22 aprile – Campionato di Promozione – 2° giornata

1a categoria – girone 2

Fulgor (LC) – Minopriese (CO) 4-4

F.lli d’Italia (VA) – Capergnanica (CR) 4-4

Classifica – F.lli d’Italia (VA), Minopriese (CO) 4 – Capergnanica (CR), Fulgor (LC) 1

24 aprile – Bederese (settore nord)/Bottinelli Vergiatese(settore sud) – continua serale regionale

individuale ABCD

24 aprile – Casciago c/o Daverio – inizio serale regionale coppia ABCD