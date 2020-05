Il parco Berrini chiuso fino al 10 maggio

Con l’ordinanza di sabato 2 maggio, il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli ha deciso di posticipare la riapertura del parco Berrini in via Roma e del parco pubblico in via Donizetti.

Salvo proroghe ulteriori, le due aree rimarranno chiuso al pubblico fino a domenica 10 maggio. Il Provvedimento si è reso necessario «onde scongiurare – recita l’ordinanza – la formazione di assembramenti e il mancato rispetto del distanziamento interpersonale».

«Si è ritenuto – spiega l’amministrazione – opportuno prolungare la chiusura dei parchi al fine di valutare l’andamento della curva epidemica di contagio e dei dati afferenti alla realtà ternatese in vista della possibile riapertura».