Positiva al covid19, fermata e denunciata fuori dal supermercato

Quando gli agenti hanno chiesto i documenti, lei ha messo subito le mani avanti: «Sono andata a fare il terzo tampone e stavo rincasando».

Ma gli agenti hanno capito che la strada per il ritorno a casa era stata probabilmente allungata e così la donna, di 71 anni, residente in un paese della provincia che era in compagnia del marito è stata denunciata dalla polizia.

È successo questa mattina a Varese nel quartiere di Masnago.

Gli agenti delle volanti hanno notato la coppia e hanno deciso di fare un controllo: nell’auto erano presenti diversi sacchetti frutto di due spese in altrettanti supermercati.

La donna ha detto agli agenti di non essere mai scesa dall’auto, e dia aver sempre atteso il marito in auto, anche se questo particolare sembra difficile da verificare: era probabile che la coppia stesse invece per dirigersi in un terzo negozio per fare altri acquisti.

L’unico elemento che gli agenti hanno potuto verificare è la presenza del nome della donna fra gli elenchi in possesso della prefettura: dalla lettura a terminale con la centrale di questi nomi (due gli elenchi: i positivi e i “quarantenati“), figurava anche quello della signora.

È così scattata la denuncia secondo le disposizioni ministeriali.