Primo consiglio in videoconfererenza per Olgiate Olona

«Abbiamo convocato il nostro primo consiglio comunale online ed è andata bene, l’attività istituzionale della nostra amministrazione non si è mai fermata in questa triste fase di emergenza, anzi gli sforzi sono aumentati per essere vicini a tutta la comunità» – così Giovanni Montano, sindaco di Olgiate Olona, ha commentato l’esperienza vissuta dal sindaco e dall’intero consiglio.

Infatti l’amministrazione ha spostato tutte le attività online: giunte, consigli comunali e riunioni istituzionali si svolgono regolarmente in video-collegamento per rispettare le misure anti-contagio. «Io e il segretario comunale eravamo gli unici all’interno della sede Municipale, gli altri membri erano tutti collegati dalle proprie abitazioni. Abbiamo discusso del bilancio comunale – continua Montano – e, sebbene creda che le sedute in loco siano insostituibili, penso che questo sistema costituisca una valida alternativa, ciò che manterremo anche nel dopo emergenza è la trasmissione in streaming del consiglio».

Le attività istituzionali online a Olgiate Olona sono rese possibili grazie alla piattaforma di videoconferenze che ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, che conta oltre 3mila Comuni soci in tutta Italia, ha messo gratuitamente a disposizione di tutti gli enti locali della Penisola proprio per evitare la paralisi dei lavori dei Comuni, oggi più che mai importanti.

La rete degli associati ASMEL si è adoperata in questa fase d’emergenza per affiancare e supportare gli enti locali non solo con il servizio di videoconferenze, ma anche fornendo la possibilità di usufruire di guide operative per completare le procedure di attivazione dello smart-working, svolgere le gare d’appalto attraverso lo strumento del seggio telematico e il servizio per la Card gratuita per l’erogazione dei buoni spesa.