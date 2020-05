Quest’anno niente Crotto del Borgorino

«Una decisione necessaria, ma non per questo meno sofferta»: per scongiurare ulteriori occasioni di diffusione del Covid-19, quest’estate il Crotto del Borgorino a Cassano Magnago resterà chiuso.

«La Segreteria del Circolo Tematico – spiega Domenico Del Bene dalle file del gruppo organizzatore della Festa dell’Unità – si è confrontata a più riprese, tra marzo e maggio, per valutare eventuali scenari e modalità di apertura, in assenza di specifiche indicazioni normative, ma fin da subito ha prevalso il senso di responsabilità: rimandare la Festa al 2021 è parsa la soluzione più idonea, innanzitutto per tutelare la salute di clienti e volontari».

Il Crotto del Borgorino è un momento e un ambiente molto amato da militanti (e non solo…) del Pd della zona tra Gallarate e Busto Arsizio. «Lo sappiamo: a molti mancheranno il caratteristico profumo di carne alla griglia che pervadeva tutta via Sant’Anna, l’atmosfera gioviale e schietta, le prelibatezze del ristorante, dell’angolo del fritto e della pizzeria, le allegre serate danzanti… ma, se restiamo chiusi ora, è proprio per poterci riabbracciare l’anno prossimo, con rinnovata gioia».