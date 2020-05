Seconda tranche di buoni spesa a Sesto Calende

Seconda tranche di buoni spesa per i generi alimentari a Sesto Calende. Dopo un primo “giro”, che lo scorso aprile aveva raggiunto più di 160 famiglie sestesi, ieri sera il sindaco Giovanni Buzzi ha comunicato nell’avviso alla cittadinanza, il numero 32, che a partire da oggi, martedì 19, fino a lunedì 25 maggio, sarà attivo il secondo servizio di acquisizione delle domande di accesso ai buoni spesa per generi alimentari.

«I soggetti – scrive il sindaco Buzzi – che verranno messi in elenco per la successiva consegna dei buoni spesa saranno, prioritariamente, quelli che – attraverso apposita autocertificazione – dimostreranno di far parte di un nucleo famigliare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di non avere altre forme di sostegno pubblico».

Potranno far richieste anche le persone che già hanno percepito il precedente contributo e le persone titolari di qualche forma di sostegno pubblico e che tuttavia saranno eventualmente considerati una volta esaurito l’elenco delle richieste.

L’entità economica dei buoni spesa sarà legata al numero di componenti del nucleo familiare stesso: 100€ per i nuclei costitutivi da una persona, 150€ due persone, 200€ tre, 250€ quattro e infine 300€ per i nuclei costituiti da cinque o più persone. Salvo, successive modifiche – sottolinea il sindaco Buzzi – l’erogazione del buono sarà una tantum e quindi per ora irripetibile.

Per inoltrare la richiesta è stata messa a disposizione dal comune l’apposita email emergenzacoronavirus19sociale@comune.sesto-calende.va.it a cui andrà allegato il modulo di autocertificazione (reperibile qui).