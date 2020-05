Si è spento Vittorio Pozzi, fondatore della Varesina Stampi

Oggi, 14 maggio 2020 è venuto a mancare Vittorio Pozzi, presidente e fondatore di Varesina Stampi S.p.A. e di POZZIGroup a Quinzano di Sumirago.

«Vittorio ha dimostrato fino all’ultimo l’impegno, la passione e la lungimiranza che lo hanno contraddistinto fin dal lontano 1950 alla guida prima dell’azienda di cui è stato fondatore, e poi del gruppo industriale sviluppatosi da essa – Spiega una nota dell’azienda – Nei settant’anni in cui ha ricoperto il ruolo di Presidente ha sempre dato un contributo fondamentale e significativo guidando, con grande lucidità imprenditoriale e con una visione del futuro impareggiabile, la dirigenza, i quadri e le maestranze in una crescita esponenziale e sempre costante che hanno reso oggi POZZIGroup un gruppo industriale di riferimento a livello europeo per il settore metalmeccanico».

Vittorio ha saputo infondere la sua stessa passione per il lavoro a tutta la famiglia, a partire dai fratelli, per proseguire con i figli e giungere alla terza generazione oggi già in gran parte presente all’interno dell’azienda: «Sarà una figura difficilmente sostituibile per il suo enorme carisma e per le sue indiscutibili capacità – conclude la nota – Ma ha sicuramente lasciato in eredità il suo immenso amore per il lavoro e sia Varesina Stampi S.p.A. che tutte le altre aziende di POZZIGroup sapranno sicuramente onorare la sua memoria proseguendo nel cammino da lui tracciato».