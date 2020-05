Tenace in Corona

All’inizio era Panico.

Poi Ansia.

Poi Nulla.

La Tv non parlava, perché di scatole catodiche qui, da noi, non ne vogliamo.

Ma gli smartphone, le voci, le grida acute e lontane, e vicine, e costanti.

E paralizzanti.

Le ambulanze in strada e in testa.

Le Voci.

I pianti.

Le morti.

I morti.

Morti …

Tutti.

Morta Speranza.

Morti Noi.

.

..

…

Poi da Silenzio sorse un tuono.

Vecchio ma nuovo.

Lontano, ma dentro.

Precoce ma saggio.

E tutto tornò.

Tornò come con i Nonni.

Tornò come con gli Anima-li.

Tornò la Voglia e la Manna.

Ma non dal Cielo. Bellezze.

Da Noi.

Tornarono Voci, Liete e più Calme.

Le grida ora sì ma di Giubilo e Festa.

Tenacia e Passione

Mischiate con Sangue

Mischiate all’Amore, che Cibo ci da.

…

..

.

E infine, tornai Io.

Calma e tenace, come da anni non sapevo più di essere.

Sorridente e Amorevole.

Occupata e non più Pre-occupata.

Capace senza Timore.

Tremante ma ancora in piedi.

Volente, quindi Errante.

E con me, tornò Amore.

Per me, e per Coloro che,

come me,

con Vita,

Vogliono tornare a Sorgere:

Amore esiste.

Brillate Soli.

Grazie Tenaci

Poesia impulsiva/memoriale di Chiara Mainini, Busto Arsizio