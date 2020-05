Test sierologici, ecco i risultati in Lombardia

Il 50,6% delle persone in quarantena fiduciaria è positiva al Covid-19. A dirlo sono i risultati dei primi 33mila test sierologici effettuati in Lombardia, comunicati ieri dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

Si tratta di quei test che vengono effettuati per verificare la presenza di anticorpi contro il nuovo coronavirus, segnale del fatto che si è stati contagiati. Ad essere testate 25mila persone in isolamento domiciliare, alle quali si aggiungono 8mila operatori sanitari, tra i quali solo il 14% è risultato positivo al nuovo coronavirus, con punte del 24% nell’Ats di Bergamo. Come a dire che da queste parti, tra medici e infermieri, uno su quattro si è ammalato. Il risultato è riassunto in questa mappa:

Più un territorio è scuro, maggiore è la percentuale di positivi. Il filtro in basso, o in alto a sinistra per chi legge da desk, consente di selezionare se visualizzare i dati relativi agli isolati in quarantena volontaria o agli operatori sanitari.

Va detto che ci sono profonde differenze nel numero di test somministrati nelle diverse Ats. A Brescia sono stati 9.030, a Bergamo 7.212, 6.391 tra Mantova e Cremona. L’Ats Insubria, invece, ne ha somministrati appena 190. Questo grafico mostra la suddivisione dei test per azienda sanitaria e per esito, con un filtro che consente di concentrarsi sulle persone in quarantena o sugli operatori sanitari.

Questo grafico consente invece di visualizzare la composizione percentuale dei risultati ottenuti nei test seriologici in ciascuna Ats.

Ats della Montagna e Ats Bergamo sono le realtà con la maggior percentuale di positivi tra le persone in quarantena, in entrambi i territori superiore al 58%. Il dato più basso è quello che si registra tra Varese e Como, ma è anche il meno significativo dal momento che il numero di test effettuati è esiguo rispetto a quello visto nel resto della regione.