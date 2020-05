Tre agenti in quarantena dopo aver ricevuto uno sputo

È stato arrestato per resistenza a a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le generalità solo un paio di giorni fa alle stazioni di Varese: durante l’operazione di polizia, però, i tre agenti della Polfer sono stati bersaglio di alcuni sputi.

Risultato: l’arresto è stato convalidato, ma l’uomo successivamente rimesso in libertà, mentre gli agenti della polizia, già temporaneamente dispensati dal servizio, sono stati oggi, venerdì, posti in quarantena preventiva.

L’uomo finito in carcere per un giorno e mezzo ha 28 anni ed è di origini senegalesi e non è chiaro se durante il brevissimo periodo di carcerazione abbia fatto o meno il tampone per verificare la positività al covid19.

Durante l’arresto all’uomo è stata fatta indossare la mascherina, ma a preoccupare sono gli sputi che ha indirizzato ai tre agenti nella fasi immediatamente precedenti, quando il personale della Polfer è intervenuto perché aveva notato l’assenza della maschera protettiva che il giovane aveva con sè, ma non indossata.

Uno degli agenti dovrà passare i 14 giorni lontano dalla propria residenza e dalla compagna, in gravidanza.