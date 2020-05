Un aereo è precipitato in un’area abitata di Karachi

Un aereo della Pakistan International Airlines è precipitato a Karachi, in Pakistan, in fase di atterraggio.

Il velivolo veniva da Lahore, volo PK8303, e si è schiantato poco prima dell’atterraggio, in un’area abitata:

Breaking News: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashes near Karachi airport. The flight, A-320, was carrying 90 passengers and was flying from Lahore to Karachi.#planecrash pic.twitter.com/biq7D23c9p

