Un albero per dire grazie: davanti al comune sarà piantata una camelia

Sabato prossimo, 9 maggio, tempo permettendo, verrà piantata una camelia di fronte al municipio di Cittiglio.

«Questa pianta – spiega il sindaco Fabrizio Anzani – rappresenta la stima e la solidarietà di tutti i cittigliesi e le aziende dimostrata in questo periodo per far fronte al Covid 19. È un simbolo di rinascita e di speranza! Mi raccomando, quando tutto sarà finito, guardando questa pianta, ricordatevi delle emozioni e dei sentimenti che abbiamo vissuto. Guardando questa pianta, mi ricorderò sempre del bene ricevuto!! Grazie! ».

Alla cerimonia prenderà parte il parroco don Livio de Petri per la benedizione.

«Penso che questa camelia – spiega il sindaco n- rappresenti per tutti noi la vita, l’amore, la solidarietà e la speranza per un futuro migliore tutti insieme! Sarà la camelia figlia di tutti e cittigliesi! Il mese di maggio è cruciale, mi raccomando attenzione a noi stessi e agli altri!. Grazie a tutti»