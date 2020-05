Varese, da domani torna il mercato “al completo”

Dopo la prima riapertura con i soli banchi alimentari, da domani – giovedì 21 maggio – il mercato di Varese ripartirà al completo.

I cittadino potranno tornare a frequentare tutti i banchi degli ambulanti durante i mercati che si svolgeranno il lunedì, giovedì e sabato dalle 8.00 alle 18.00.

Il Comune di Varese ha varato infatti il piano di sicurezza per lo svolgimento dei mercati che prevede, come principali misure, il rispetto delle distanze di sicurezza, il controllo della temperatura corporea, il presidio costante della Polizia locale e della Protezione civile, la realizzazione di aree delimitate per indirizzare la mobilità degli utenti.

I cittadini che eccederanno al mercato dovranno indossare tutti le mascherine e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sarà inoltre vietato toccare la merce esposta. Un ulteriore consiglio che viene dato a tutti è quello di non sostare nell’area del mercato più del tempo necessario per fare i propri acquisti.

Per quanto riguarda gli spazi, nell’area di Piazzale Kennedy verranno realizzati tre ingressi presidiati dalla Protezione Civile che avrà anche il compito di rilevare la temperatura con appositi termo-scanner.

La Polizia locale assicurerà un’assistenza continua, sia all’interno dell’area mercatale sia sulla viabilità esterna, al fine di garantire adeguati parametri di sicurezza per gli operatori e i cittadini. Anche il ruolo degli ambulanti sarà determinate: in particolare i commercianti metteranno a disposizione dei propri clienti tutto il necessario per provvedere alla sanificazione delle mani e informeranno costantemente gli utenti sulle regole da rispettare.

«Abbiamo lavorato per consentire al mercato di ripartire al completo – afferma l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – varando un piano di sicurezza che mira a contenere al massimo il rischio di contagio. Per questo ringrazio gli uffici del Comune per il grande lavoro svolto per elaborare tutto il piano di sicurezza. Anche questo è un modo per far ripartire un altro importante pezzo di economia varesina ma vigileremo costantemente perché tutto si possa svolgere nel rispetto delle regole. Per questo chiediamo ai cittadini la massima attenzione alle misure di prevenzione da adottare quando si accederà al mercato. Siamo sicuri che anche i commercianti lavoreranno con la professionalità che li contraddistingue garantendo il massimo della sicurezza ai loro clienti».