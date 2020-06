4,3 milioni di euro per la Tangenziale di Cassano Magnago

4,3 milioni di euro per finanziare il completamento della Tangenziale Sud di Cassano Magnago, opera attesissima per sgravare dal traffico la cittadina. Lo stanziamento è previsto in una delibera approvata dalla Giunta regionale.

«Mettiamo in campo – ha detto l’assessore alle infrastrutture Claudia Maria Terzi – un finanziamento cospicuo per la realizzazione del quarto e ultimo lotto della Tangenziale Sud di Cassano Magnago, assicurando circa il 70% delle risorse necessarie, dato che il quarto lotto dell’opera costa complessivamente poco piu’ di 6 milioni di euro».

L’assessore Terzi comuni sottolinea che i benefici toccheranno anche i territori confinanti di Busto Arsizio e Gallarate. «Ne guadagnerà la qualità della vita dei cittadini, che potranno usufruire di una viabilità migliore».

La delibera approva lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Cassano Magnago per la

progettazione e realizzazione del IV° lotto della tangenziale sud del territorio comunale dalla via dell’Ecocentro a via I° Maggio.

La nuova strada viene salutata come un aiuto per l’ambiente anche dall’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo: «È un’opera importante anche dal punto di vista ambientale che permette di creare un’alternativa viabilistica nella zona più densamente popolata della provincia di Varese, com’è il territorio di Cassano Magnago, ma anche di interesse per Gallarate e Busto Arsizio. L’opera, iniziata 10 anni fa grazie ad un finanziamento europeo ottenuto grazie a Regione Lombardia, puo’ continuare il suo percorso di realizzazione».