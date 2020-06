Alfieri: “Il Governo ha mantenuto le promesse fatte ai territori di confine”

Soddisfazione per l’annuncio della riapertura delle frontiere svizzere verso l’Italia è stata espressa dal senatore varesino Alessandro Alfieri, capogruppo del Partito Democratico in Commissione esteri.

«A maggio ci eravamo dati due obiettivi per i territori di confine con la Svizzera: via ai ricongiungimenti familiari dal 3 giugno e apertura totale delle frontiere dal 15. Senza grandi proclami ma lavorando con serietà li abbiamo raggiunti entrambi – ha detto Alfieri – Il Governo ha mantenuto gli impegni con i territori di frontiera in questo momento così delicato. Ho seguito personalmente questa partita curando i rapporti tra le diplomazie e il territorio e ora ci sono le condizioni perché dal 15 giugno possa ripartire l’economia di frontiera a pieno regime.”