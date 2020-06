Astuti: “Poche 7 USCA, vanno potenziate”

Necessario potenziare e riorganizzare le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale). A chiederlo è il consigliere regionale del Pd, Samuele Astuti che spiega: «Dall’inizio dell’emergenza coronavirus l’Ats Insubria ha attivato nelle province di Varese e Como solo 7 Usca, a Busto Arsizio, Saronno, Gallarate, Varese, Como, Erba e Cantù con 46 medici in servizio, due per turno. Decisamente troppo poche. La provincia di Varese ha 891 mila abitanti quindi per la normativa nazionale, che prevede siano una ogni 50 mila abitanti, dovrebbero essere 18, mentre a Como, che conta 599 mila abitanti, dovrebbero essere 12».

«Ma c’è di più- continua Astuti- dall’inizio dell’attività gli interventi a domicilio sono stati 514 (415 in provincia di Varese e 99 in provincia di Como) per una media di1,5 visite al giorno a Varese e 0,5 a Como. Questo senza contare che i test sierologici che le Ats dovevano fare su operatori sanitari, persone in quarantena e contatti stretti sono stati pochissimi. E’ evidente la necessità per l’Ats Insubria di potenziare e riorganizzare le strutture per mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare in modo più efficace e in condizioni di sicurezza nel contrasto dell’epidemia”.