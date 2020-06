Bonus Babysitter e centri estivi, chi può richiederlo

Oltre ad avere finanziato i centri estivi comunali, il Governo con il decreto rilancio ha messo a disposizione 1200 euro di bonus babysitter, utilizzabile anche per i campus estivi. Il bonus è rivolto a tutte le famiglie, anche affidatarie, con figli minori di 12 anni ma attenzione, ma a patto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo. Il bonus babysitter è incompatibile anche con il congedo parentale e questo ha creato non poca confusione. L’Inps ha diffuso una circolare che spiega nel dettaglio le modalità e chi sono i beneficiari del contributo