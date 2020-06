Il bando regionale delude il Distretto del Commercio, Sabba: “Noi non molliamo”

Il bando di distretto di Regione Lombardia non soddisfa il presidente del Distretto Urbano del Commercio di Busto Arsizio, Matteo Sabba, che in questi giorni sta lavorando su diversi fronti per dare seguito alle tante idee e proposte lanciate nelle scorse settimane per rilanciare il commercio in città.

Da Regione Lombardia potrebbero arrivare all’incirca 150 mila euro per il commercio ma la distribuzione dei fondi non passerà dai distretti del commercio, a dispetto del nome scelto: «Proprio ieri alle 14,30 – spiega Matteo Sabba -abbiamo seguito una videoconferenza con la Regione per conoscere i particolari insieme al presidente di Ascom Rudi Collini. Questo bando dà ai comuni fino a 150 mila euro, 50 mila vanno direttamente all’amministrazione e 100 mila alle imprese. C’è una ulteriore premialità di 30 mila. Il Comune farà un sottobando per distribuire i 100 mila euro tra i commercianti ma il rischio è che questi contributi si perdano in mille rivoli che daranno un piccolo ristoro economico a coloro che hanno investito in dispositivi di protezione e che non possono recuperare altrimenti quella cifra. L’idea difficile da realizzare è quella di coordinare tutte le singole realtà in un progetto unico».

Sabba, infatti, in questi giorni ha protocollato il progetto per gli eventi estivi del quale aveva accennato nelle scorse settimane: «Resta sul tavolo l’idea di decentrare la movida nei vari quartieri – spiega -. La stiamo presentando ai commercianti delle vie dove sarebbe possibile unire un po’ di realtà e creare occasioni per chi ci abita di uscire e vivere negozi e locali. I riscontri sono buoni ma serve unità d’intenti da parte della categoria e il superamento della logica in cui ognuno pensa per sè».