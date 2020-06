Confcommercio e Comuni puntano ai 22 milioni di euro dei distretti del commercio

Confcommercio della provincia di Varese insieme alle amministrazioni comunali, all’interno dei Duc (Distretti urbani del commercio) e dei Did (Distretti diffusi di rilevanza intercomunale), punterà ad ottenere i finanziamenti previsti per i Distretti commerciali dal bando pubblicato appena pubblicato da Regione Lombardia, che ha stanziato 22 milioni di euro per il rilancio delle economie urbane e l’adattamento delle imprese alla situazione dopo la fase di emergenza causata dal coronavirus.

«Abbiamo già organizzato degli incontri con le amministrazioni del territorio – commenta Rudy Collini vicepresidente di Uniascom – allo scopo di pianificare assieme progetti concreti attraverso i quali accedere ai contributi». (nella foto da destra: Rudy Collini e Fabio Lunghi)