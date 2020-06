Cuveglio, il sindaco propone la “Festa del volontario” per l’impegno anti covid

Una sala gremita e tanti uomini e donne in divisa per un momento solenne di ringraziamento per quanto fatto sul territorio (foto).

È quanto avvenuto qualche sera fa a Cuveglio quando le autorità hanno ringraziato pubblicamente i volontari del gruppo intercomunale della Valcuvia per il lavoro svolto durante l’emergenza Covid.

Un impegno trasmesso in un momento così difficile che è stato premiato con parole di elogio dagli amministratori presenti tra cui anche il sindaco di Cuvio Enzo Benedusi e il collega di Cuveglio Francesco Paglia.

E proprio dal padrone di casa è arrivata una propsta importante per non dimenticare il lavoro svolto in questi mesi, proposta che si legge fra le righe del suo intervento: “Vi propongo di istituire la “Festa del Volontario” l’ultimo Venerdì di Giugno così da ricordare negli anni futuri quello che abbiamo vissuto, approfondendo i diversi aspetti del volontariato associativo e ponendo all’attenzione su fatti e persone che si sono spesi per la nostro territorio“.