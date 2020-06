Digital Star, nuovo riconoscimento per BTicino

BTicino ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il sigillo “Digital Star”, il riconoscimento dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza che premia le 350 imprese con la migliore brand reputation in ambito digitale. Migliorando la prestazione dello scorso anno, BTicino ha ottenuto la seconda posizione nella categoria “elettronica ed elettrotecnica”.

Partendo da una selezione di 2.000 aziende italiane potenzialmente rilevanti l’Istituto, che fa capo al gruppo Burda Media, ha valutato la reputazione online di ciascuna, basandosi sul social listening. Negli ultimi 12 mesi sono state infatti analizzate 438 milioni di fonti web in italiano, tra cui social media, portali news, blog, forum, video, monitorando tutti i commenti di media, partner commerciali e dipendenti relativi alle aziende selezionate in ambito tecnologia, digitalizzazione e innovazione. I 2,5 milioni di citazioni rilevate sono state, in seguito, catalogate per tonalità e rilevanza per dare vita alla classifica delle 350 Digital Stars in Italia, suddivise nei diversi settori di attività.

Luigi Caricato, Direttore Comunicazione Esterna Gruppo BTicino ha commentato: “In questo particolare momento, in cui l’emergenza ha dato un’accelerazione alla trasformazione digitale, ottenere un riconoscimento per la reputazione proprio in ambito digitale, assume per BTicino un valore che va oltre la percezione del brand. E’ un risultato che premia la coerenza e la continuità della governance aziendale e l’impegno di eccellenza, qualità e innovazione nei confronti di tutti gli stakeholders, inclusi i nostri clienti finali”.