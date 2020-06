In diretta su Youtube la finale regionale del Premio Scuola Digitale

Il prossimo 5 giugno, l’Istituto “Don Lorenzo Milani” di Tradate ospiterà l’evento conclusivo della fase regionale del Premio Scuola Digitale.

Il Premio Scuola Digitale è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione che intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa.



Il PSD rientra nelle attività promosse dal Ministero nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, che raccoglie azioni e attività per il lancio di una strategia di innovazione della scuola italiana, come la 3 giorni di eventi “FuturaVarese” e l’Hackathon “Climate Action”.

Per la provincia di Varese gareggeranno l’Istituto Comprensivo di Vergiate con il progetto “QRienteering alla scoperta del bosco“, per la parte di gara riservata agli istituti del primo ciclo di istruzione, e l’ISIS C. Facchinetti di Castellanza, con il progetto “Digital this Able“, per quanto riguarda gli istituti del secondo ciclo.

La diretta sarà trasmessa a partire dalle ore 9:00 e potrà essere seguita pubblicamente su YouTube.

Maggiori informazioni sull’evento sono presenti all’indirizzo https://www.donmilaniva.edu.it/finale-psd/