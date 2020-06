I sestesi devono molto ad Alessandro Carletto

Sesto Calende non dimentica Alessandro Carletto, lo storico ex sindaco spentosi ieri sera, martedì 23 giugno, all’età di 95 anni. Carletto era una persona molto amata in città sia per l’attività politica – negli anni Sessanta fu sindaco per nove anni – sia per quella di imprenditore all’interno del Maglificio Lisanzese, segnando così un profondo legame con Sesto e i suoi cittadini, che lo salutano con stima e affetto.

«Si tratta di una grande perdita, è stata una personalità davvero eminente della città, sotto tanti punti di vista – commenta il primo cittadino Giovanni Buzzi -. Ha dato un impulso importante a Sesto in un momento di grande sviluppo della città. Lo ricordo anche a livello personale: era molto amico di mio padre, insieme hanno fatto tanto per la Casa Sant’Angelo, un’iniziativa che ‘Sandro Carletto ha curato personalmente».

Al cordoglio si unisce anche il vicesindaco Edoardo Favaron: «Come non ricordare un Grande Sindaco, grazie a lui nel 1960 è nato il primo campeggio di Sesto Calende e del Lago Maggiore. Ha creduto subito nel progetto e nella fattibilità, per i tempi di allora molto azzardata. La famiglia Favaron con infinità riconoscenza porge condoglianze alla famiglia Carletto».

«Una grande persona di alto spessore culturale e sociale – ricorda l’assessore Jole Capriglia Sesia -, un amico, che nella sua umiltà ha saputo aiutare tantissime famiglie. Sempre disponibile ad ascoltare, i suoi consigli sono stati per me preziosi per la mia crescita nel mondo del sociale! Voglio ringraziarlo per quanto ha saputo donare a chi si trovava in difficoltà e per tutti gli insegnamenti da lui appresi! Un forte abbraccio a Rosanna e a tutta la famiglia».

I funerali e l’ultimo saluto a Alessandro Carletto si svolgeranno nella chiesa di San Bernardino venerdì 26 alle 10:30 secondo le normative anti-Covid.