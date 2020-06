Investimento del cagnolino Paco, non fu omissione di soccorso

Si è risolta con un chiarimento e una riconciliazione la vicenda della morte del cagnolino Paco, investito da un’auto a Venegono Superiore.

Il cagnolino era stato travolto da un’auto lo scorso 19 maggio mentre passeggiava con la sua proprietaria, una ragazza che aveva poi accusato l’investitore di essersi dileguato senza prestare soccorso.

La Polizia locale di Venegono Superiore si era subito attivata per rintracciare l’autore dell’investimento e una volta individuato, gli aveva presentato un verbale con una sanzione di 420 euro per omissione di soccorso di animale, ai sensi dell’articolo 189 del Codice della Strada.

Proprio nel momento della consegna del verbale, l’anziano automobilista ha però fatto un altro racconto dell’accaduto: «Ci ha spiegato la dinamica dell’incidente, del tutto compatibile con i nostri rilievi – spiega la comandante della Polizia locale di Venegono Superiore, Maria Angela Cassese – e ci ha detto di essersi fermato non per pochi istanti, come affermava la ragazza, ma il tempo necessario per soccorrere l’animale. Una volta constatata la morte del cagnolino, l’uomo ha spiegato di averlo raccolto e posto in un sacchetto prima di porgerlo alla proprietaria. Questa, probabilmente sotto shock per quanto accaduto, non aveva riconosciuto nell’uomo che le aveva consegnato il sacchetto l’automobilista che aveva investito il cane».

La vicenda si è conclusa con un incontro di chiarimento e riconciliazione tra la ragazza e l’anziano, organizzato dalla Polizia locale per mettere fine alla vicenda e placare gli animi. Lei ha chiesto scusa, anche per le tante reazioni indignate che erano apparse sui social del paese dopo il suo racconto, lui si è visto annullare verbale e sanzione e riconoscere la correttezza del suo comportamento.