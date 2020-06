L’addio a Chiara Petronella, delegata della Fiom Cgil

È morta Chiara Petronella, lavoratrice della Whirlpool di Cassinetta, delegata della Fiom Cgil che ha ricoperto il ruolo di rsu. Così la ricordano i colleghi di lavoro e il sindacato a cui era iscritta.

Il coraggio, la caparbietà, la determinazione e tanta dolcezza di Chiara Petronella

La notizia di una morte annunciata è non meno dolorosa di una improvvisa, perché alla paura del venire meno di una vita, si sovrappone inevitabilmente il pensiero doloroso di come ci si deve sentire sapendo che la luce della propria vita si sta rapidamente spegnendo con larghissimo anticipo.

Chiara, non è stato facile trovare le parole giuste per esprimere ciò che ognuno di noi sente in questo momento, manchi a tutti noi così come mancano da tempo, durante il nostro lavoro, il tuo sorriso e la tua allegria.

Chiara lavorava alla Whirlpool di Cassinetta come operaia nella fabbrica frigoriferi, è stata un’attivista e delegata della rsu per la Fiom Cgil, tante sono state le manifestazioni e le lotte a cui ha partecipato durante le situazioni più difficili della fabbrica.

Sempre presente, attiva e disponibile ad aiutare i più deboli.

Un saluto e un affettuoso abbraccio da parte di tutte le lavoratrici e i lavoratori della Whirlpool e da tutte le delegate e i delegati della rsu, al suo amato marito Mauro al suo caro figlio Matteo.

A te chiara, un nostro ultimo ciao un addio perché in ogni minuto della nostra giornata e nel nostro lavoro ti porteremo con noi.

Matteo Berardi