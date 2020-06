Lavori conclusi: sabato riapre il Parco di Villa Borgia a Usmate Velate

Conclusi i lavori, è tempo di riapertura: a partire da sabato 20 giugno, sarà nuovamente fruibile dalla cittadinanza il Parco di Villa Borgia, a Usmate Velate (Mb), oggetto nei mesi scorsi di un importante intervento di restyling.

La manutenzione, voluta dall’Amministrazione comunale per garantire una cura straordinaria ad una delle più belle e importanti aree verde del territorio, si è concentrata sui camminamenti per identificare un percorso chiaro e pulito all’interno dell’area verde, su una revisione generale dell’illuminazione per garantire la fruibilità dello spazio in totale sicurezza e su una cura particolare del verde.

A prima vista l’impatto rivela subito l’importanza dell’intervento che ha avuto un costo complessivo di circa 80mila euro: eliminate le barriere architettoniche agli accessi e ri-verniciatura dei cancelli di ingresso. All’interno poi il risultato finale offre un “nuovo” Parco.

Il cantiere, conclusosi nei giorni scorsi, ha interessato in modo particolare i camminamenti, rendendoli più facilmente individuabili e percorribili, con un rifacimento generale con l’utilizzo pavimentazione in calcestre naturale; oltre a questo, è stata effettuata una revisione dell’illuminazione con l’implementazione del numero e del raggio d’azione dei lampioni presenti. Nel corso dei lavori, la squadra di operai al lavoro si è concentrata anche su verniciature, diserbatura e messa a regime dell’arredo urbano.

Il Parco è rimasto chiuso al pubblico a partire dal mese di febbraio e riapre in concomitanza con la Fase-3: sarà necessario, da parte dell’utenza, il rispetto delle misure di distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina anti-contagio.

«Riapriamo il Parco Borgia con un simbolico taglio del nastro, ma ciò che più conta è la possibilità di restituire uno degli angoli più belli del paese a tutti i nostri cittadini. Abbiatene cura perché appartiene all’intera comunità – dice Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – Sin dal nostro insediamento avevamo assicurato una particolare attenzione verso tutti i parchi, con l’obiettivo di renderli ancor più aree di socializzazione destinate alle famiglie e al tempo libero. Per questo a breve rivolgeremo la nostra attenzione ad un altro importante parco».