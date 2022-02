Vecchia lavatrice prende fuoco a Usmate Velate, coppia di coniugi salvati dai carabinieri

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da un’anziana coppia di coniugi di Usmate Velate. Per loro la giornata sembrava stesse procedendo come la ormai ben consolidata routine, fra faccende domestiche e l’acquisto di qualche genere alimentare, fino a quando, improvvisamente, un forte odore di bruciato ha cominciato a diffondersi per la casa dal locale bagno.

L’uomo è andato a controllare, appurando che la vecchia lavatrice, con ormai più di vent’anni di vita, aveva avuto un malfunzionamento, forse un cortocircuito, e che dalla stessa si stessero propagando delle fiamme.

Immediata la chiamata al 112, che ha messo in allarme la pattuglia della stazione carabinieri di Arcore. I militari, intervenuti tempestivamente, dopo aver scortato all’uscita i coniugi per evitare che gli stessi respirassero fumi nocivi, con l’estintore in dotazione hanno provveduto a spegnere il rogo, evitando che lo stesso potesse causare danni ulteriori.

Fortunatamente la mattinata si è risolta esclusivamente con un grande spavento: i due coniugi non hanno riportato alcun trauma. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma, inoltre, ha permesso di non causare danni agli altri locali dell’abitazione, giudicata agibile dai vigili del fuoco di Monza.