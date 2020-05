Usmate Velate apre il mercato: parchi e cimiteri ancora chiusi

Dopo la “fase 1”, il comune di Usmate Velate si prepara a ripartire ma in sicurezza. A partire da lunedì 4 maggio, sul territorio di Usmate Velate entreranno in vigore nuovi provvedimenti che si affiancano a quelli contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio del 26 Aprile e nell’ordinanza regionale del 30 aprile. Ecco cosa ha stabilito l’amministrazione comunale:

Riaprono i mercati:

Il primo mercato si terrà sabato 9 maggio a Velate, riservato solamente ai banchi alimentari. Dei 15 ambulanti solitamente presenti, saranno 6 quelli che potranno partecipare. Il mercato di Usmate ripartirà invece lunedì 11 maggio, anche in questo caso con le modalità previste dal rispetto delle normative governative. Al posto dei 50 banchi solitamente presenti a pieno regime, ce ne saranno 13 autorizzati a vendere solamente generi alimentari. Ad ogni ambulante, sarà inoltre assegnata una nuova postazione (provvisoria e valida esclusivamente per il periodo d’emergenza) per garantire un livello maggiore di controllo.

Il perimetro del mercato verrà delimitato e ci saranno solo due varchi: uno per entrare e l’altro per uscire. All’ingresso i volontari della Protezione civile con l’ausilio degli agenti di Polizia locale misureranno la temperatura a tutti coloro che entreranno al mercato. In ogni caso, l’accesso all’area sarà consentito a un massimo di 12 persone nello stesso momento a Velate e di 26 ad Usmate, ovvero due persone per ciascuna bancarella. Agenti e volontari presenti sul posto avranno anche il compito di vigilare sul rispetto delle regole: dall’uso della mascherina, al distanziamento di un metro sia tra le persone in coda ai banchi che nell’area del mercato.

Chiusi parchi e aree giochi aperte, invece, le aree cani:

I parchi e le aree giochi rimangono chiusi al pubblico, in linea con la misura restrittiva vigente nelle ultime settimane. Saranno invece aperte le aree cani, dove è comunque obbligatorio rimanere a distanza gli uni con gli altri e indossare la mascherina. Questi obblighi valgono ogni volta che si esca di casa.

Cimiteri chiusi fino all’8 maggio:

I cimiteri di Usmate e di Velate resteranno chiusi fino a venerdì 8 maggio. A partire da sabato 9 maggio, si potrà accedervi seppure nel rispetto delle norme di distanziamento.

Orti urbani aperti ma solo per 4 persone alla volta:

È possibile accedere agli orti urbani con ingresso contingentato a massimo 4 persone alla volta e con obbligo di indossare la mascherina.