LongLake Festival, continuano gli appuntamenti

Continuano gli appuntamenti con il LongLake Festival con il suo programma giornaliero all’insegna della pluralità di eventi e proposte per tutti.

Concerti

Piazza Manzoni diventa il salotto musicale della città. Le sonorità jazz e swing di questa settimana infonderanno un’atmosfera unica al centro cittadino. Protagonisti saranno una selezione di musicisti elvetici di caratura internazionale, in una serie di concerti curata per l’occasione da Roberto Pianca in collaborazione con Jazz in Bess. Ad aprire le danze saranno due batteristi svizzeri, Giacomo Reggiani e Daniel Bagutti, che si esibiranno con i loro quartetti rispettivamente giovedì 18 (ore 20:30) e venerdì 19 (ore 21:30). Sabato sarà la volta del quartetto di Rafael Schilt (ore 21:30), uno dei sassofonisti più talentuosi della scena elvetica, mentre il fine settimana si concluderà con l’esibizione domenica sera (20:30) del Luca Stoll Trio.

Family

Da sempre uno dei filoni centrali della proposta di LongLake, gli eventi per le famiglie al Boschetto del Parco Ciani debutteranno questa settimana mercoledì 17 giugno con lo spettacolo “Che storie!”, storie liberamente tratte da diversi racconti, a cura del Teatro Pan (ore 20:30). Venerdì 19 il mimo Clown Orit propone il divertente spettacolo “In chiave di Clown” (ore 20:30). Domenica 21 chiude la settimana un’altra rappresentazione del Teatro Pan: “Odissea: un racconto che ritorna” (20:30).

Due le proiezioni cinematografiche che rientrano nel cartellone Family in collaborazione con Castellinaria e Cinema dei ragazzi: Sing Street (giovedì 18, ore 21:00) e Un gatto a Parigi (sabato 20, 21:00). Cinema

Agorateca (Per)Corsi propone domani, martedì 16 giugno alle ore 21:00 al Boschetto del Parco Ciani

un classico del cinema hollywoodiano firmato Blake Edwards e con l’icona Audrey Hepburn: Colazione

da Tiffany (1961). Venerdì 19 giugno, dalle 21:30 presso la Foce del Cassarate, non perdete

Cinemarittima, rassegna di cortometraggi selezionati con cura alla scoperta di piccoli capolavori

proiettati in riva al lago in un’intima atmosfera. Un formato forse poco conosciuto ma che nasconde

bellissime sorprese. Muti, in bianco e nero, animati, famosi, sconosciuti. Sicuramente corti. La rassegna

è organizzata in collaborazione con l’associazione REC.

Teatro

Oltre ai tre spettacoli del Family, il teatro sarà di scena questa sera, 15 giugno, sempre al Boschetto del

Parco Ciani. Ferruccio Cainero è autore e interprete de “Tic Tac” (ore 20:30). Viaggiando nel tempo

con il nostro narratore, si rimarrà stupiti e divertiti nello scoprire un filo che lega la nascita dell’industria

orologiera, la riforma protestante e la nostalgia.

Altro

Dal 19 giugno al 29 agosto il lungolago sarà chiuso al traffico ogni venerdì (20:00-00:30) e sabato

sera (19:30-00:30) e sarà animato con eventi e mercatini. Il 19 e 20 giugno verrà allestito il mercatino

“Noi Ci Siamo”, progetto che ha unito piccoli imprenditori ticinesi durante il lockdown e nato grazie a

Old Captian Co. Il local market sarà l’occasione per conoscere coloro che stanno dietro ai vari brand,

conoscere i loro prodotti e acquistarli.

Il 20 giugno riapriranno al pubblico gli stabilimenti balneari della Città di Lugano: Lido di Lugano, Lido Riva Caccia, Lido San Domenico e il Lido di Carona. Sarà possibile prenotare il proprio ingresso tramite il sito prenota.lugano.ch, che oltre alle strutture balneari, permetterà agli utenti di prenotare ed acquistare biglietti e servizi anche per le attività culturali e gli eventi estivi programmati in città. Il sito sarà attivo a partire da mercoledì 17 giugno.

Ricordiamo che per la maggior parte degli appuntamenti in programma l’accesso sarà libero ma il distanziamento verrà costantemente garantito mantenendo 2 metri di distanza tra i posti a sedere.

