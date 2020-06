Luino, aggressione al caffè, arrivano i vigili

Aggressione questa mattina, mercoledì 24 giugno, giorno di mercato in pieno centro a Luino con una donna che è dovuta ricorrere alle cure mediche.

Attorno alle 10 un’ambulanza è arrivata in via XXV Aprile per prestare soccorso a una donna di 52 anni vittima dalle prime informazioni di una zuffa: si tratterebbe di una lite nei pressi di un caffè dove sarebbero volate sberle e pugni.

La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino in codice verde e del fatto se ne è occupata la polizia locale.