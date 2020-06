Una messa in basilica per ricordare tutti i morti di questa pandemia

Una messa alla memoria. Per dare l’ultimo saluto terrestre a chi ci ha lasciato nei momenti difficili della pandemia.

È la proposta che l’associazione Sulle Ali ha avanzato e ha trovato una sponda nella Basilica di San Vittore a Varese dove il prossimo 25 giugno alle 18.30 verrà officiata una funzione di suffragio corale.



Associazione e Fondazione Molina insieme ai cappellani dei due ospedali varesini e a Monsignor Panighetti hanno pensato a un momento dove ciascuno è invitato a “portare il proprio pezzo di “cielo”, le proprie preghiere, il proprio vissuto”.

Per chi non ha potuto salutare fisicamente a un funerale o in una camera mortuaria o in un cimitero. Ma anche per ringraziare chi l’ha fatto per noi che eravamo a casa, a partire dal Prevosto, dai Cappellani e da tutti i Preti della nostra città, agli infermieri dell’ospedale che sono stati incaricati di ascoltare le ultime confessioni e dare l’estrema unzione. Senza dimenticare gli operatori funerari e cimiteriali.

Nei momenti difficili, quando gli ospedali erano chiusi, i cappellani avevano invitato le famiglie a portare un lenzuolo profumato dove avvolgere il proprio caro prima che il corpo venisse chiuso nella sacca mortuaria: un gesto per ricordare il sudario di Gesù che avvolgesse il corpo in qualcosa di famigliare nell’ultimo passaggio terreno.

«Perchè nessuno di noi poteva essere preparato a tanto, ma ciascuna di queste persone, andando oltre il proprio “ruolo” il proprio lavoro, ha saputo dare un ultimo saluto da parte di chi non poteva esserci, chiamandoli per nome e non facendoli sentire soli» spiega l’associazione che fonda la propria essenza sul motto “Ascoltare, Accompagnare, Aiutare” e i riti del saluto, del ricordo, del chiamare per nome ed essere lì accanto sempre, fanno parte di tutti i volontari di Sulle Ali.

«In questo momento siamo sicuri che riusciremo ad abbracciarci anche solo con uno sguardo, perchè “peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla” »