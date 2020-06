Nove alberi per ricordare le vittime di Samarate nell’epidemia Covid

Nove alberi per ricordare i cittadini di Samarate vittime del Coronavirus.

Il presidente di I.RI.S Samarate Francesco Tiziani e la responsabile del Gruppo Verde dell’associazione Emanuela Signorini hanno presentato al sindaco di Samarate un progetto di memoria e di ambiente, protocollato nei giorni scorsi.

I.RI.S Gruppo Verde ha proposto di piantare, in ricordo delle nove vittime samaratesi del Coronavirus, nove piante di Paulownia per creare un piccolo polmone verde in città.

Perché la Paulownia? Perché questo albero, usato fin dall’800 come piantone ornamentale, ha alcune doti eccezionali: cresce velocissimo, ha foglie grandi che producono una quantità di ossigeno 10 volte superiore alle altre piante, ha una spettacolare fioritura primaverile viola, proprio durante i mesi dell’epidemia.

«Ci piacerebbe ricordare ogni anno i nostri cari portati via dal virus, con le gigantesche nuvole viola della Paulownia. Le pianta verrebbero acquistate da noi associazione ( una cittadina ha fatto una donazione proprio per questo scopo) in una zona pubblica, in città, individuata dal comune. Il Coronavirus ha strappato l’ossigeno a nove samaratesi, le Paulownie regaleranno ossigeno a tutti i samaratesi. Queste piante in natura sono infestanti, quelle acquistate sono ibridi sterili. Hanno un polline che non provoca allergia. Le foglie, con una peluria vellutata, trattengono le polveri sottili ( veicoli subdoli del virus nell’aria) È il primo progetto del genere in Italia».

Altro vantaggio, la crescita fenomenale della Paulownia: «Altri pensano a boschi cittadini che crescono in venti anni, ma nessuno ha pensato al forte valore simbolico di queste piante che crescono in cinque anni».