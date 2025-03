Samarate Città Viva: “Nessuna divisione, ora è il momento di intensificare gli sforzi”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista civica Samarate Città Viva

Divergenze nella maggioranza? La realtà dei fatti

Nei giorni scorsi, sui social e in alcuni ambienti politici, sono circolate voci riguardanti una presunta crisi della nostra maggioranza. Abbiamo scelto di non rispondere immediatamente per evitare di alimentare ulteriori malintesi e polemiche infondate. Oggi, però, riteniamo opportuno chiarire la situazione e ribadire con fermezza il nostro impegno per la città.

È innegabile che i primi mesi di governo siano stati complessi: abbiamo ereditato una macchina amministrativa già in corsa, con numerosi progetti del PNRR avviati e diverse questioni rimaste irrisolte dalla precedente amministrazione. Ciò ha richiesto un grande lavoro di analisi, organizzazione e adattamento, sia per comprendere nel dettaglio il funzionamento della struttura comunale, sia per rispettare i già elevati carichi di lavoro degli uffici. Forse non siamo riusciti a realizzare tutto ciò che avremmo voluto nei tempi sperati, ma abbiamo sempre operato con responsabilità e nell’interesse della comunità.

Adesso, però, è arrivato il momento di intensificare gli sforzi. La nostra azione si baserà su un piano di interventi ben strutturato, con obiettivi chiari e condivisi da tutti i partiti della maggioranza. Non c’è alcuna divisione interna, bensì una determinazione comune nel portare avanti i progetti per il bene della città.

La miglior risposta a queste polemiche è arrivata direttamente dal Consiglio Comunale di giovedì scorso, quando abbiamo approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) e il primo bilancio di previsione della nostra amministrazione. Un passaggio fondamentale che ha visto anche il riconoscimento di alcuni esponenti dell’opposizione che hanno evidenziato come i contenuti del DUP siano ben articolati e coerenti con il nostro programma elettorale, pur auspicando maggiore coraggio nel destinare più risorse alle opere pubbliche. La loro scelta di astenersi anziché votare contro è una conferma della validità del nostro operato.

Il lavoro svolto dall’assessore Rigato, dalla Giunta e dagli uffici competenti è stato determinante per garantire un equilibrio di bilancio solido e basato su entrate certe, senza forzature o previsioni aleatorie. Ora il nostro prossimo obiettivo è chiaro: approvare entro fine aprile il bilancio consolidato del 2024, così da liberare il consistente avanzo di amministrazione, che ci permetterà di dare copertura a tutti i progetti previsti per il 2025.

Questa amministrazione non si ferma davanti alle voci di corridoio: continuiamo a lavorare con serietà e determinazione per realizzare il programma per cui siamo stati eletti.